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Руслан Нигматуллин: Селихов попал в основу «Спартака» не в самый простой момент

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявку национальной команды на товарищеский матч с московским «Динамо».

«Невызов Александра Селихова в сборную на матч с «Динамо» можно довольно легко объяснить, это вполне логичное решение. При всех потенциально сильных качествах этого вратаря, ему в данный момент не удалось убедить тренерский штаб сборной России в том, что он сильнее Лунева или Синицына. Наверняка тренерами национальной команды планировалось пригласить на игру двух вратарей – этого вполне достаточно – а Лунев и Синицын играют в своих клубах стабильнее. В этом нужно прибавлять и Селихову.

Играть за «Спартак» очень сложно, да и попал Александр в основной состав не в самый простой момент. Значит, нужно вместе с командой преодолевать сложности и добиваться нового вызова в сборную, чего я Селихову и желаю. Александр пока сыграл недостаточное количество матчей за «Спартак», были у него и хорошие моменты, и не очень. Но я надеюсь, что это только начало карьеры большого вратаря», – цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

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