Очевидец рассказал о конфликте, приведшем к смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу

Один из очевидцев драки, после которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрей Драчев, рассказал, что видел в день убийства спортсмена.

Напомним, трагедия произошла 20 августа в центре Хабаровска.

«Андрей увидел, как в стоящей неподалеку компании один парень бросал русского через бедро. Это его задело, и он остановился со мной рядом, а я прошел дальше. Потом обернулся, смотрю - Андрей с кем-то спорит. Не на повышенных тонах, а просто что-то доказывает. Получилось так, что тот, которого бросали, русский, сразу же извинился перед Андреем несколько раз. А вот этот, агрессивный, сразу же начал на него нажигать», - цитирует очевидца RT.

Он отметил, что Драчев, несмотря на то что был нетрезв, хотел избежать драки: спортсмен даже предложил обменяться телефонами и решить спор в зале на следующий день.

«Андрей записывает номер - и вдруг ни с того ни с сего откуда-то сбоку, исподтишка, прилетает нога этого агрессивного прямо Андрею в голову. И у них начинается первый конфликт», - добавил очевидец.