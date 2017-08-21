Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Леванте- : -Вильярреал
Футбол  Ахмат- : -Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Очевидец рассказал о конфликте, приведшем к смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу

Источник:  RT на русскомКомментарии

Один из очевидцев драки, после которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрей Драчев, рассказал, что видел в день убийства спортсмена.

Напомним, трагедия произошла 20 августа в центре Хабаровска.

«Андрей увидел, как в стоящей неподалеку компании один парень бросал русского через бедро. Это его задело, и он остановился со мной рядом, а я прошел дальше. Потом обернулся, смотрю - Андрей с кем-то спорит. Не на повышенных тонах, а просто что-то доказывает. Получилось так, что тот, которого бросали, русский, сразу же извинился перед Андреем несколько раз. А вот этот, агрессивный, сразу же начал на него нажигать», - цитирует очевидца RT.

Он отметил, что Драчев, несмотря на то что был нетрезв, хотел избежать драки: спортсмен даже предложил обменяться телефонами и решить спор в зале на следующий день.

«Андрей записывает номер - и вдруг ни с того ни с сего откуда-то сбоку, исподтишка, прилетает нога этого агрессивного прямо Андрею в голову. И у них начинается первый конфликт», - добавил очевидец.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ассоциация силачей России: Убийство Драчева – беспрецедентный случайПредставитель Ассоциации силачей России по Хабаровскому краю Александр Садков прокомментировал убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Он назвал это событие беспрецедентным.В интернете появилось видео драки, в результате которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу (18+)Обнародовано видео фрагмента драки, ставшей причиной смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Видео размещено на канале ДВновости dvnovosti.ru.25-летний мужчина объявлен в розыск по подозрению к причастности к смерти чемпиона мира по пауэрлифтингуПравоохранительные органы Хабаровска объявили в розыск 25-летнего Анара Зиранова, которого подозревают в причастности к избиению чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрей Драчева. Напомним, что в результате драки спортсмен скончался.Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в результате драки в ХабаровскеЧемпион мира по пауэрлифтингу Драчев погиб в результате драки в ХабаровскеВратарь сборной Сьерра-Леоне Конте скончался в возрасте 25 летУшел из жизни голкипер сборной Сьерра-Леоне по футболу Альхаджи Дауда Конте.
Футбол
Нападающий «Янг Бойз» Оаро из-за травмы не сыграет с ЦСКА
Футбол
Черчесов назвал окончательный состав сборной на предстоящий сбор в Новогорске
Олимпиада
Жилкин завоевал серебро Универсиады в плавании на 50 метров баттерфляем
Футбол
Александр Тарханов: Не уверен, что Самедов симулировал
все новости