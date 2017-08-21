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Бушманов назвал состав молодежной сборной России на матчи c Арменией и Гибралтаром

Источник:  РФСКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией и Гибралтаром.

В итоговый список вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Александр Довбня («Этникос» Кипр), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - «Спартак-2» Москва), Томас Рукас («Зенит-2» Санкт-Петербург), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак-2» Москва), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Иван Обляков («Уфа»), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Молодежная сборная России стартует в европейской квалификации игрой с Арменией, которая состоится 31 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Свой второй поединок в рамках континентального отбора россияне проведут с Гибралтаром, эта игра пройдет 5 сентября на центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Время начала обеих встреч – в 19:00 мск.

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