«Формула-1» анонсировала киберспортивный чемпионат

«Формула-1» совместно со студией Codemasters и организацией Gfinity анонсировала киберспортивный чемпионат.



Сезон стартует в сентябре одновременно с выходом игры F1 2017. На первом этапе определятся 40 лучших гонщиков.

В октябре на Gfinity Arena в Лондоне пройдут полуфиналы, где определятся 20 кандидатов, которые примут участие в финальном этапе в ноябре на Гран-при Абу-Даби.



Победитель чемпионата автоматически квалифицируется на сезон 2018 года, получит статус «киберспортивного эксперта по ‘Формуле-1’», а также появится в игре F1 2018 в качестве персонажа.

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