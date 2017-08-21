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Обамеянг остается в «Боруссии»

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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» заявил, что Обамеянг никуда не уйдет этим летом.

«Мы обсуждали с Обамеянгом вопрос его трансфера. Но нам не удалось договорится ни с одним клубом о его переходе. Поэтому он остается у нас», - заявил Цорк.

Больше остальных в услугах габонского нападающего был заинтересован «Милан». Однако после аренды Николы Калинича, который на днях пройдет медосмотр в новом клубе, миланцы больше не претендуют на своего воспитанника.

Напомним, что в «Милане» Обамеянг начинал свою взрослую карьеру в 2007 году. Но за основную команду не провел ни одного матча.

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