Серхио Рамос вошел в историю Примеры

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос был удален с поля в матче 1 тура Ла Лиги против «Депортиво» и повторил, тем самым, антирекорд турнира.

Это удаление стало 18-м в карьере Рамоса. Столько же красных карточек в рамках чемпионата Испании в разные годы заработали Пабло Альфаро (из «Севильи») и Хави Агуадо (из «Сарагосы»).

Защитник «Реала» получил две желтые карточки в течение второго тайма. Первую - на 53-й минуте, вторую - на 92-й.

Напомним, что «Реал» одержал победу в 1 туре Примеры над «Депортиво» со счетом 3:0.