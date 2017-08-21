Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Леванте- : -Вильярреал
Футбол  Ахмат- : -Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Серхио Рамос вошел в историю Примеры

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос был удален с поля в матче 1 тура Ла Лиги против «Депортиво» и повторил, тем самым, антирекорд турнира.

Это удаление стало 18-м в карьере Рамоса. Столько же красных карточек в рамках чемпионата Испании в разные годы заработали Пабло Альфаро (из «Севильи») и Хави Агуадо (из «Сарагосы»).

Защитник «Реала» получил две желтые карточки в течение второго тайма. Первую - на 53-й минуте, вторую - на 92-й.

Напомним, что «Реал» одержал победу в 1 туре Примеры над «Депортиво» со счетом 3:0.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иньеста готов уйти, Месси ждут в «Манчестер Сити». Что происходит в «Барселоне»?Иньеста готов уйти, Месси ждут в «Манчестер Сити». Что происходит в «Барселоне»?Руководство «Барселоны» стремительно теряет доверие лидеров, следом за Неймаром команду могут покинуть Андрес Иньеста и Лионель Месси.«Барселона» заплатит за Дембеле 100 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусовСтали известны детали будущего трансфера нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону».Неймар раскритиковал руководство «Барселоны»Нападающий «ПСЖ» Неймар, который перешел в команду из «Барселоны», критически высказался о руководстве каталонского клуба.Испанский журналист: Месси продлит контракт с «Барселоной»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной». Об этом сообщил испанский журналист Гильем Балаге.Разгромы от «Реала», «ПСЖ», «Интера» и «Милана», скандал в «Монако», дубль Неймара и 6-й гол Кокорина в сезоне. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.
Футбол
Нападающий «Янг Бойз» Оаро из-за травмы не сыграет с ЦСКА
Футбол
Черчесов назвал окончательный состав сборной на предстоящий сбор в Новогорске
Олимпиада
Жилкин завоевал серебро Универсиады в плавании на 50 метров баттерфляем
Футбол
Александр Тарханов: Не уверен, что Самедов симулировал
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости