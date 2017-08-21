Антони Марсьяль: Если Погба продолжит в том же духе, он выиграет «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль высоко оценил своего одноклубника и партнера по сборной Франции Поля Погба.

«Он прекрасно читает игру. К тому же, Поль довольно техничный футболист, который при этом может похвастаться выносливостью. Возможно, он является лучшим полузащитником мира. Сейчас Погба молод, и у него есть время, чтобы расти. Уверен, он может стать еще лучше.

Что касается его человеческих качеств, то он всегда остается собой. Поль – позитивный парень. Он часто улыбается и много шутит. С ним невозможно вести себя серьезно. Его поведение не меняется за пределами поля.

Мне хочется выиграть с ним не один трофей в «Манчестер Юнайтед». То же самое касается и сборной Франции. Если Погба продолжит в том же духе, он выиграет «Золотой мяч». Я в этом уверен» – цитирует игрока клубная пресс-служба.

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