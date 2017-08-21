Агент: Могу сказать с уверенностью в 95%, Луан не перейдет в «Спартак»
Источник: ТАССКомментарии
Жаир Канту Пейшото, агент нападающего бразильского «Гремио»
Луана Виейры, рассказал, что футболист не перейдет в «Спартак».
- Вопрос перехода Луана в «Спартак» почти
закрыт. Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с
уверенностью в 95%. Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и
ждет предложений от европейских грандов, - рассказал Пейшото ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за
Луана свыше 20 млн евро.
Луан является воспитанником «Гремио», в 2014 году он
дебютировал за основную команду. В общей сложности нападающий провел в составе
клуба 117 игр и забил 32 мяча, включая 11 голов в 22 матчах сезона-2017.
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