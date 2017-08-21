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Агент: Могу сказать с уверенностью в 95%, Луан не перейдет в «Спартак»

Источник:  ТАССКомментарии

Жаир Канту Пейшото, агент  нападающего бразильского «Гремио» Луана Виейры, рассказал, что футболист не перейдет в «Спартак».

- Вопрос перехода Луана в «Спартак» почти закрыт. Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%. Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов, - рассказал Пейшото ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Луана свыше 20 млн евро.

Луан является воспитанником «Гремио», в 2014 году он дебютировал за основную команду. В общей сложности нападающий провел в составе клуба 117 игр и забил 32 мяча, включая 11 голов в 22 матчах сезона-2017.

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