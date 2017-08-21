Болельщику в Москве запретили два года посещать матчи из-за брошенного файера

Савеловский суд Москвы запретил болельщику, кинувшему во время матча ЦСКА - «Спартак» файер, два года посещать спортивные соревнования.

Инцидент произошел на встрече 26-го тура прошлого сезона РФПЛ.

«Андрей Рязанцев 30 апреля находился на секторе стадиона московского ЦСКА в качестве зрителя официального спортивного соревнования. Он привел в действие пиротехническое изделие и бросил его на трибуну, чем создал угрозу собственной жизни и здоровью, а также безопасности жизни и здоровью других болельщиков, находящихся на трибуне», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Помимо запрета на посещение соревнований Рязанцеву выписан штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Болельщик оспорил решение в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция оставила его в силе.