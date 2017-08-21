Дарья Клишина: Я не намерена пропускать предстоящий зимний сезон

Обладательница серебряной медали ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала, что собирается принять участие в мировом первенстве в закрытых помещениях, который пройдет в Бирмингеме.

- В своей жизни я пропустила только два зимних сезона. Первый раз это случилось, когда я только переехала в Америку и мне потребовалось много времени на адаптацию к требованиям нового тренера. Второй пропущенный сезон был перед Олимпийскими играми в Бразилии, когда я не имела права выходить на старт после отстранения нашей федерации

Я очень люблю прыгать в закрытых помещениях. И пусть зимой стартов у меня бывает немного, именно они являются лучшей возможностью отработать технические моменты. Поэтому предстоящий зимний сезон я не намерена пропускать, и зимний чемпионат мира в Бирмингеме будет присутствовать в моем соревновательном плане, - рассказала Клишина в интервью ТАСС.