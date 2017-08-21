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Вячеслав Булавин: «Зенит» был не убедителен в матче с «Амкаром»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал победу питерцев над «Амкаром» (1:0) в гостевом матче 7-го тура РФПЛ.

- Можно сказать, что «Зенит» уверенно вышел на поле. Очень самоуверенно, но игрой питерцы этого не показали. Когда команда не прилагает больших усилий, то получается то, что мы с вами могли увидеть. «Зенит» был не убедителен, особенно в первом тайме. Владели много мячом, но все бессмысленно. Много было ошибок в передачах. Очень малая подвижность, медленный футбол. Команда противников успевала возвращаться на свою половину и закрывала все зоны. Когда движения и взаимозаменяемости нет, то атаки тяжело развивать. Так оно и вышло в первом тайме. Во втором тайме стали чуть подвижнее. Атаки стали разнообразней. Мяч стал ходить лучше. Кокорин стал играть по всей ширине поля. Одна из атак стала результативной, - сказал Булавин.

Матч

Амкар - Зенит - 0:1 (0:0)

Голы

Кокорин 61 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)

Предупреждения:

Идову, 63 - Краневиттер, 84; Лунев, 90

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

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