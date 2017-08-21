Вячеслав Булавин: «Зенит» был не убедителен в матче с «Амкаром»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал победу питерцев над «Амкаром» (1:0) в гостевом матче 7-го тура РФПЛ.

- Можно сказать, что «Зенит» уверенно вышел на поле. Очень самоуверенно, но игрой питерцы этого не показали. Когда команда не прилагает больших усилий, то получается то, что мы с вами могли увидеть. «Зенит» был не убедителен, особенно в первом тайме. Владели много мячом, но все бессмысленно. Много было ошибок в передачах. Очень малая подвижность, медленный футбол. Команда противников успевала возвращаться на свою половину и закрывала все зоны. Когда движения и взаимозаменяемости нет, то атаки тяжело развивать. Так оно и вышло в первом тайме. Во втором тайме стали чуть подвижнее. Атаки стали разнообразней. Мяч стал ходить лучше. Кокорин стал играть по всей ширине поля. Одна из атак стала результативной, - сказал Булавин.