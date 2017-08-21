Вячеслав Булавин: «Зенит» был не убедителен в матче с «Амкаром»
Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал победу питерцев над «Амкаром» (1:0) в гостевом матче 7-го тура РФПЛ.
- Можно сказать, что «Зенит» уверенно вышел на поле. Очень самоуверенно, но игрой питерцы этого не показали. Когда команда не прилагает больших усилий, то получается то, что мы с вами могли увидеть. «Зенит» был не убедителен, особенно в первом тайме. Владели много мячом, но все бессмысленно. Много было ошибок в передачах. Очень малая подвижность, медленный футбол. Команда противников успевала возвращаться на свою половину и закрывала все зоны. Когда движения и взаимозаменяемости нет, то атаки тяжело развивать. Так оно и вышло в первом тайме. Во втором тайме стали чуть подвижнее. Атаки стали разнообразней. Мяч стал ходить лучше. Кокорин стал играть по всей ширине поля. Одна из атак стала результативной, - сказал Булавин.
Матч
Голы
Кокорин 61 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)
Предупреждения:
Идову, 63 - Краневиттер, 84; Лунев, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция