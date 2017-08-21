Маркос Алонсо: Если честно, я не ожидал паса от Педро
Защитник
«Челси» Маркос Алонсо прокомментировал победу на «Уэмбли» в матче второго тура
чемпионата Англии против «Тоттенхэма» со счетом 2:1.
- Если честно, я не ожидал паса от Педро, но когда увидел эту передачу, я знал, что постараюсь пробить, и мне немного повезло с тем, что мяч прошел под вратарем, когда счет стал 2:1. Сделать это перед нашими болельщиками было здорово, и теперь я постараюсь отдохнуть, потому что в следующие выходные у нас еще одна большая игра.
После неудачного старта на прошлой неделе нам нужна была победа. Мы знали, что это будет сложная игра, но понимали, как нужно держаться, и были единой командой на протяжении всего матча и в итоге получили награду. Во втором тайме мы старались больше держать мяч, но «Тоттенхэм» прессинговал. Однако мы сохраняли компактность на протяжении всего матча, который был очень хорошим в нашем исполнении, - цитирует Алонсо официальный сайт клуба.
Добавим, что в следующем туре «Челси» 27 августа дома сыграет с «Эвертоном».
Матч
Голы
Алонсо 24 (0:1). Батшуайи 82 (1:1 - автогол). Алонсо 88 (1:2).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер (Янссен, 90), Дэвис (Сиссоко, 80), Вертонген, Эриксен, Алли, Ваньяма, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Дембеле, Кейн
Челси: Куртуа, Луис, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Бакайоко, Виллиан (Педро, 78), Мората (Батшуайи, 79)
Предупреждения:
Дайер, 31; Вертонген, 51; Алдервейрелд, 84; Кейн, 88 - Рюдигер, 30; Луис, 38; Алонсо, 87
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция