Маркос Алонсо: Если честно, я не ожидал паса от Педро

Защитник «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал победу на «Уэмбли» в матче второго тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» со счетом 2:1.

- Если честно, я не ожидал паса от Педро, но когда увидел эту передачу, я знал, что постараюсь пробить, и мне немного повезло с тем, что мяч прошел под вратарем, когда счет стал 2:1. Сделать это перед нашими болельщиками было здорово, и теперь я постараюсь отдохнуть, потому что в следующие выходные у нас еще одна большая игра.

После неудачного старта на прошлой неделе нам нужна была победа. Мы знали, что это будет сложная игра, но понимали, как нужно держаться, и были единой командой на протяжении всего матча и в итоге получили награду. Во втором тайме мы старались больше держать мяч, но «Тоттенхэм» прессинговал. Однако мы сохраняли компактность на протяжении всего матча, который был очень хорошим в нашем исполнении, - цитирует Алонсо официальный сайт клуба.

Добавим, что в следующем туре «Челси» 27 августа дома сыграет с «Эвертоном».