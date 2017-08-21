Александр Бубнов: С таким темпом Кокорин может забить и больше 20 мячей за сезон

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче седьмого тура премьер-лиги с «Амкаром» (1:0).

- Будем смотреть, как он стабильно станет играть и не будет ли пропускать из-за травм. Кокорин имеет шансы на гол в каждом матче, вопрос в реализации. Он может спокойно забивать в каждом матче. Но с таким темпом, как он идет, то Кокорин может забить и больше 20 мячей за сезон, - заявил Бубнов в эфире «Спорт FM».

Напомним, в сезоне-2017/18 Кокорин провел семь матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. После семи туров РФПЛ форвард возглавляет гонку бомбардиров.