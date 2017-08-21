Мачий «Av3k» Кшуковски представит Virtus.pro на QuakeCon 2017

Поляк Мачий «Av3k» Кшуковски стал игроком Virtus.pro по Quake Champions.



«На прошлой неделе мы были вынуждены принять тот факт, что Алексей «Cypher» Янушевский не сможет представлять нас на QuakeCon 2017. Quake Champions для нас является приоритетной дисциплиной, и Мацей «Av3k» Кшуковски не только будет выступать под нашим тегом в дуэльном формате, но и станет напарником Сайфера в играх 4х4. Я уверен в его игровом потенциале, а также хочу поздравить наших польских болельщиков – в рядах национальных киберспортивных легенд этой страны, выступающих за Virtus.pro, прибыло!» – прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.



Алексей «Cypher» Янушевский не сможет принять участие в QuakeCon 2017 из-за проблем со въездом на территорию США.

QuakeCon 2017 пройдет с 24 по 27 августа в Далласе. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.



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