СКА – ЦСКА. Коскинен сыграет в воротах, Гавриков – во втором звене, Рундблад остался вне заявки
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА
определился с составом на матч за Кубок открытия против ЦСКА.
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь
Шестеркин.
Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Гавриков - Херсли, Широков - Коскиранта - Карпов;
Третье звено: Хафизулин - Чудинов, Гусев - Прохоркин - Барабанов;
Четвертое звено: Рыков, Тихонов - Каблуков - Кетов.
Напомним, матч пройдет 21 августа в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - ЦСКА - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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