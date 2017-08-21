СКА – ЦСКА. Коскинен сыграет в воротах, Гавриков – во втором звене, Рундблад остался вне заявки

Александр Пашков: Разве что «Ак Барс» сможет составить в этом сезоне конкуренцию СКА и ЦСКА Бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Александр Пашков поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ, отметив, что ЦСКА и СКА являются фаворитами предстоящего регулярного чемпионата.