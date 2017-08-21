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Денис Казанский: ЦСКА - суперфаворит сезона и давление на него будет дикое

Источник:  КХЛКомментарии

Комментатор Денис Казанский - об интриге стартующего сегодня регулярного чемпионата КХЛ.

Сезон откроется в Петербурге, где в 19:30 мск начнется матч между СКА и ЦСКА.

- В новом чемпионате впервые за долгое время в паре ЦСКА - СКА меняется фаворит, - сказал Казанский. - Матч за Кубок Открытия не даст нам имя победителя розыгрыша Кубка Гагарина, но мы вполне можем увидеть вектор развития десятого сезона. Все прекрасно понимают, что москвичи - впреди. Однако если СКА сможет победить, тогда появляется интрига. И да, ЦСКА без каких-либо вопросов можно назвать суперфаворитом сезона. Столичные армейцы сейчас обладают пятью первыми пятерками, и такого мощного состава, пожалуй, еще не было ни у одного клуба КХЛ.

Слабые места ЦСКА? Если искать уязвимость, можно обратить внимание на позицию главного тренера. Игорь Никитин - качественный специалист, долго работал в команде, но - помощником. И нынешний сезон станет для него невероятно серьезным испытанием. Сейчас он главный тренер топ-клуба, куда летом были приобретены все хоккеисты, которых можно было приобрести, и задача у этого клуба сложнейшая: в олимийский год взять Кубок Гагарина. Давление, на мой взгляд, просто дикое. К нему надо будет привыкать, ведь любое поражение моментально будет становиться заголовком. При этом не думаю, что какие-то сложности у ЦСКА возникнут в регулярном чемпионате. Но вот плей-офф - это совсем другая ситуация, и как Никитин здесь справится - вопрос.

Матч

СКА - ЦСКА

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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