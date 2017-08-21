Хавбек «Интера», которым интересовался «Челси», перешел в «Валенсию» (фото)
Источник: ФК «Валенсия»Комментарии
Французский полузащитник Жоффре Кондогбиа перебрался в чемпионат Испании.
Как сообщает пресс-служба «Валенсии», сегодня хавбек миланского «Интера» перешел в команду на правах аренды, которая рассчитана на один сезон.
Official Statement I Geoffrey Kondogbia #SomKondogbia— Valencia CF English (@valenciacf_en) 21 августа 2017 г.
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Ранее сообщалось, что на француза претендует «Челси».
В минувшем сезоне 24-летний футболист сыграл 24 матча в серии А, забил один гол и отдал две голевые передачи.
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