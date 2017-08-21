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КХЛ подтвердила введение пяти буллитов после матчей вместо трех

Источник:  КХЛКомментарии

21 августа 2017 года Совет директоров КХЛ утвердил изменения в Спортивном регламенте, касающиеся выполнения бросков для определения победителя матча. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Начиная с этого сезона в серии бросков, которая назначается в случае ничейного результата в основное время матча и овертайме, будут участвовать не по три, а по пять хоккеистов от каждой команды», – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

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