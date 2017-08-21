КХЛ подтвердила введение пяти буллитов после матчей вместо трех
Источник: КХЛКомментарии
21 августа 2017 года
Совет директоров КХЛ утвердил изменения в Спортивном регламенте, касающиеся
выполнения бросков для определения победителя матча. Об этом сообщает
официальный сайт лиги.
«Начиная с этого сезона в серии бросков, которая назначается в случае ничейного результата в основное время матча и овертайме, будут участвовать не по три, а по пять хоккеистов от каждой команды», – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
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