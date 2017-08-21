Mercedes-Benz проспонсирует турниры от ESL

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz и компания ESL объявили о партнерском соглашении.

В рамках партнерства Mercedes-Benz проспонсирует нескольких турниров ESL в разных странах.



Первым из них станет мэйджор-турнир по Dota 2 — ESL One Hamburg 2017. Турнир пройдет 28-29 октября в Гамбурге на Barclaycard Arena. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.

Mercedes-Benz — торговая марка и одноименная компания-производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна «Daimler AG».



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