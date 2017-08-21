Алексей Бадюков: От матча СКА - ЦСКА жду праздника хоккея

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от встречи между СКА и ЦСКА, открывающей новый сезон КХЛ.

Игра в Петербурге начнется сегодня в 19:30 мск.

- Прежде всего, от этого матча жду праздника - причем не только начала чемпионата, но и праздника хоккея, - сказал Бадюков. - Встречаются ведь ЦСКА и СКА: основной состав нашей сборной, которая поедет на Олимпиаду, будет набран из этих двух клубов. Надеюсь, увидим много заброшенных шайб, с обеих сторон хватает людей, которые умеют это сделать классно. Разговаривал с игроками команд, все говорят об ажиотаже, всем хочется показать красивый хоккей и по-спортивному не ударить лицом в грязь. Любопытно будет увидеть игру ЦСКА с новым главным тренером и 16-ю новыми игроками. С точки зрения рисунка, может, и мало что изменится, но вот по исполнителям это будет уже совершенно другой ЦСКА. Что касается, СКА, то новичков здесь всего пятеро, а еще - ушли Шипачев и Дадонов. Олег Знарок уже сказал в интервью, что у петербуржцев могут быть проблемы с большинством. Но ведь остались Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Плотников – спецбригада. Плюс никто не отменял и бросок Патрика Херсли. Соответственно, ждем прогресса от Гусева и Барабанова, они - надежда СКА на будущий сезон.