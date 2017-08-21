Александр Бубнов: «Локомотиву» нужен Дзюба, который будет забивать
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Футбольный
эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита»
Артема Дзюбы в «Локомотив».
- Дзюба в «Локомотиве»? Нужен Дзюба, который будет забивать. Если брать Ари и Фарфана, то они более разнообразны, чем Дзюба. Артем больше опасен в центре нападения в штрафной площади. Ари и Фарфан владеют хорошей техникой, - заявил Бубнов в эфире «Спорт FM».
Дзюба в текущем сезоне провел пять матчей в РФПЛ, из которых в двух вышел с первых минут. Также на счету форварда две встречи против «Бней Иегуды» и две минуты в матче с «Утрехтом».
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