Александр Бубнов: «Локомотиву» нужен Дзюба, который будет забивать

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Локомотив».

- Дзюба в «Локомотиве»? Нужен Дзюба, который будет забивать. Если брать Ари и Фарфана, то они более разнообразны, чем Дзюба. Артем больше опасен в центре нападения в штрафной площади. Ари и Фарфан владеют хорошей техникой, - заявил Бубнов в эфире «Спорт FM».

Дзюба в текущем сезоне провел пять матчей в РФПЛ, из которых в двух вышел с первых минут. Также на счету форварда две встречи против «Бней Иегуды» и две минуты в матче с «Утрехтом».