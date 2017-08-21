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CAS утвердил пожизненную дисквалификацию Балахничева, Мельникова и Папы Массаты Диака

Источник:  CAS.skКомментарии

Как сообщает пресс-служба CAS, в организации оставили в силе пожизненную дисквалификацию экс-главы ВФЛА Валентина Балахничева, бывшего консультанта по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папы Массаты Диака и экс-старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова.

Напомним, комитет IAAF по этике в январе 2016 года принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея IAAF, Алексея Мельникова и сына экс-президента IAAF Папы Массаты Диака. Все трое подали апелляции в CAS.

В декабре 2014 года года немецкий телеканал ARD выпустил в эфир документальный фильм, в котором его автор рассказал о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. 

Позднее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила об организованной коррупционной схеме в легкой атлетике, в которую было вовлечено бывшее высшее руководство IAAF, в частности экс-президент организации Ламин Диак, его адвокат Хабиб Сиссе, сын Папа Массата Диак, а также Балахничев.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста главы ВФЛА.

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