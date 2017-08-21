«Ахмат» – «Арсенал»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Арсенала», которые встретятся сегодня в 7-м туре РФПЛ.
«Ахмат»: Гудиев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов, Лео.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.
Игра в Грозном начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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