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Дмитрий Чернышенко: Рассчитываем на победу сборной России в Олимпийских играх

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился ожиданиями от старта десятого сезона лиги.

- Думаю, интрига будет до конца. Уверен, что календарь, который все называют самым удачным, покажет свою эффективность и вы увидите, что он был создан, чтобы создать эффективное время для подготовки сборной России к Олимпийским играм. Мы заждались побед. Рассчитываем, что она будет, - передает слова Чернышенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сезон КХЛ стартует сегодня матчем СКА - ЦСКА. 

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