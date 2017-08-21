Дмитрий Чернышенко: Рассчитываем на победу сборной России в Олимпийских играх

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился ожиданиями от старта десятого сезона лиги.

- Думаю, интрига будет до конца. Уверен, что календарь, который все называют самым удачным, покажет свою эффективность и вы увидите, что он был создан, чтобы создать эффективное время для подготовки сборной России к Олимпийским играм. Мы заждались побед. Рассчитываем, что она будет, - передает слова Чернышенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сезон КХЛ стартует сегодня матчем СКА - ЦСКА.