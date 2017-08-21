Дмитрий Чернышенко: Заявления Медведева о создании антидопинговой лаборатории не идут на пользу

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался о словах Александра Медведева про возможность создания в лиге собственную антидопинговую лабораторию.

- Я очень уважаю Александра Ивановича. Он большой профессионал в хоккее. Хочу его поздравить с недавним днем рождения. Но я считаю, что такие заявления не идут на пользу разрешения ситуации, которая у нас сложилась в связи с допинговыми скандалами. Сейчас не самое лучшее время сравнивать нас с НХЛ.

Я бы хотел отметить, что КХЛ - единственная лига, которая продолжила работать на территории России, брать пробы и полноценно функционировать в системе ВАДА. У нас работают три международные антидопинговые лаборатории. В каждом сезоне берут не менее 400 проб. Мы продолжаем наследовать принцип нетерпимости к допингу, - сказал Чернышенко.