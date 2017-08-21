Борис Майоров: Если Илья будет играть за СКА, как в прошлом сезоне, место в сборной ему обеспечено

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о возможности форварда СКА Ильи Ковальчука выступить за сборную России на ОИ-2018.

- Если Илья будет играть за Питер так, как в прошлом сезоне, то место в сборной ему обеспечено, - считает Борис Майоров. - Пусть Илья давно не выступал на чемпионатах мира. Но это не проблема. Если бы речь шла о 34-летнем ветеране, который ни разу не выступал за сборную на чемпионатах мира – это одно. Но у Ковальчука за плечами четыре Олимпиады! Разбрасываться такими игроками просто нельзя.



