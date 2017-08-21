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Олег Гусев: Должны побеждать «Маритиму» и осенью играть в Лиге Европы

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Маритиму» .

Игра пройдет 24 августа. Первая встреча завершилась безголевой ничьей.

- Чего ждать от матча с «Маритиму»? Только победы. Другого выхода нет ни у нас, ни у болельщиков, ни у кого. Мы должны выигрывать и играть в Лиге Европы осенью, - сказал Гусев.

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