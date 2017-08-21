СКА – ЦСКА. Херсли забросил первую шайбу петербургской команды в сезоне
Защитник СКА Патрик Херсли стал автором первой шайбы армейцев в новом сезоне КХЛ.
Патрек забросил с передачи Павла Дацюка в начале первого периода при игре 5 на 3.
Напомним, матч проходит в Петербурге. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - ЦСКА - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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