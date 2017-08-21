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СКА – ЦСКА. Херсли забросил первую шайбу петербургской команды в сезоне

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Патрик Херсли стал автором первой шайбы армейцев в новом сезоне КХЛ.

Патрек забросил с передачи Павла Дацюка в начале первого периода при игре 5 на 3.

Напомним, матч проходит в Петербурге. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

СКА - ЦСКА - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0).

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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