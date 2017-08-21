Александр Пашков: Разве что «Ак Барс» сможет составить в этом сезоне конкуренцию СКА и ЦСКА
Бывший
вратарь сборной СССР и ЦСКА Александр Пашков поделился ожиданиями от
предстоящего сезона КХЛ, отметив, что ЦСКА и СКА являются фаворитами
предстоящего регулярного чемпионата.
«По той трансферной кампании, которую провели оба клуба - особенно ЦСКА, - можно сказать, что они станут лидерами предстоящего сезона. Составить конкуренцию может разве что «Ак Барс» ввиду ровного состава, подходящего под систему игры главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Остальные – не производят впечатление способных побороться за титул», - передает слова Пашкова «Известия».
Напомним, что новый чемпионат КХЛ открылся матчем за Кубок Открытия между командами СКА и ЦСКА, который в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этого матча.