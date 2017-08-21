Наиль Маганов: У «Ак Барса» есть все, чтобы вернуть Кубок Гагарина

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов на презентации состава команды рассказал о задачах, которые были поставлены перед казанской командой в предстоящем сезоне.

– В прошлом году наша команда добилась отличных результатов. Надеемся, что в этом сезоне команда сможет добиться успеха и вернет Кубок Гагарина. У нас для этого все есть: коллектив, который усилился группой отличных игроков, тренерский штаб во главе с Зинэтулой Билялтединовым, и преданные болельщики. Уверен, что к новым спортивным высотам мы можем пойти только вместе. Наша цель – победа, – передает слова Маганова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что новый чемпионат КХЛ открылся матчем за Кубок Открытия между командами СКА и ЦСКА, который в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этого матча.