Владимир Кличко: Макгрегор немного напоминает мне брата

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйуэзера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- С одной стороны, это неравный бой, потому что Флойд имеет больше преимуществ. Но Макгрегор не боксирует как обычный боксер. Макгрегор немного напоминает мне Виталия. Он неортодоксален и это будет непросто для опытного Мейвезера. Флойд никогда не был большим панчером, и, на мой взгляд, для него будет ошибкой ввязываться в драку с Макгрегором. Ему следует вести бой так, как он умеет лучше всего, - передает слова Кличко spox.com.

Напомним, бой Мэйуэзер - Макгрегор состоится 26 августа в Лос-Анджелесе и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.