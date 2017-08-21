Тимофеев будет прооперирован 25 августа в Риме

Полузащитнику «Спартака» Артему Тимофееву 25 августа в Риме будет сделана операция. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, что Тимофеев получил травму 9 августа во время домашней игры с «Арсеналом» (2:0). После углубленного обследования у полузащитника был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. О сроках восстановления футболиста будет известно после операции.