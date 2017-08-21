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Фанат «Рапида» угодил в тюрьму за нацистское приветствие

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Krone, болельщик «Рапида» приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

По информации источника, суд Вены наказал фаната за нацистское приветствие на матче против «Адмиры», который состоялся 13 августа 2016 года.

Отмечается, что болельщик на протяжении 15 лет являлся членом фан-группировки «Ultras Rapid». Теперь ему запрещено посещать стадионы в Австрии.

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