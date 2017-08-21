Эмиль Гарипов: «Ак Барс» – один из главных фаворитов «Востока»

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о том, кого считает главным соперником казанцев в стартовавшем сегодня регулярном чемпионате КХЛ.

– Входим в сезон с хорошим настроем, хорошо подготовились, команда сплотились.

Кого считаю главным соперником? Все команды сильные, нет такого, как раньше, когда было 5-6 сильных команд, а остальные слабые. В прошлом году тоже никто не думал, что «Локомотив» выбьет ЦСКА. Это хоккей, не футбол, тут всегда немного по-другому. «Ак Барс» – главный фаворит «Востока»? Один из главных.

Четыре года назад клуб сделал ставку на своих воспитанников. Сначала, конечно, ребятам было тяжело, но со временем стали более профессиональными, выросли, – передает слова Гарипова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что новый чемпионат КХЛ открылся матчем за Кубок Открытия между командами СКА и ЦСКА, который в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

Свой первый матч регулярного чемпионата «Ак Барс» проведет дома с «Куньлунем» 24 августа.