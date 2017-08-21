Зинэтула Билялетдинов: Команда заряжена, ребята находится в хорошем настроении

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о готовности команды к сезону.

– Я считаю, что мы в принципе провели хорошие сборы. Приняли участие в хороших турнирах, где мы поправили свое функциональное состояние и тактические взаимодействия. Конечно, говорить что все идеально, наверное, глупо. Команда заряжена, ребята находится в хорошем настроении. Пока я считаю, что все нормально, – передает слова Гарипова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что новый чемпионат КХЛ открылся матчем за Кубок Открытия между командами СКА и ЦСКА, который в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

Свой первый матч регулярного чемпионата «Ак Барс» проведет дома с «Куньлунем» 24 августа.