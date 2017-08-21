Американский боец: Хабиб просто обделался и не хочет драться с Фергюсоном

Боец смешанного стиля Кевин Ли прокомментировал новость об отмене поединка между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее руководство UFC объявило, что Ли займет место россиянина в бою против своего соотечественника. Встреча состоится 7 октября в Лас-Вегасе.

«Он просто обделался, и не хочет драться. Хабиб собирается сохранить воображаемый ноль в своем списке», – цитирует спортсмена MMAJunkie.

Позже президент UFC Дана Уайт объяснил решение организации тем, что Нурмагомедов не готов к бою.