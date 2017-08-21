СКА – ЦСКА. Арбитр из-за травмы не смог продолжить матч

Арбитр КХЛ Сергей Кулаков получил травму во время матча между СКА и ЦСКА.

На 38-й минуте Кулаков коньком попал в трещину во льду и потянул мышцу. Судью увели в подтрибунное помещение его коллеги.

Напомним, матч проходит в Петербурге. На момент эпизода счет был 3:1 в пользу СКА. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.