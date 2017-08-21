СКА – ЦСКА. Арбитр из-за травмы не смог продолжить матч
Арбитр КХЛ Сергей Кулаков получил травму во время матча между СКА и ЦСКА.
На 38-й минуте Кулаков коньком попал в трещину во льду и потянул мышцу. Судью увели в подтрибунное помещение его коллеги.
Напомним, матч проходит в Петербурге. На момент эпизода счет был 3:1 в пользу СКА. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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