«Манчестер Сити» – «Эвертон»: Стали известны стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Манчестер Сити» и «Эвертон» огласили составы на матч 2-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Компани, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Силва, Де Брюйне, Жезус, Агуэро.
«Горожане» против «ирисок» #cityvefc: pic.twitter.com/aDjaBHpJK4— Manchester City (@ManCityRU) 21 августа 2017 г.
Запасные: Браво, Стерлинг, Мангала, Зане, Б.Силва, Туре, Фоден.
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Бэйнс, Джагелка, Э. Уильямс, Кин, Шнейдерлен, Гейе, Дэвис, Калверт-Льюин, Руни.
Запасные: Стекеленбург, Мартина, Сигурдссон, Классен, Бешич, Миральяс, Лукман.
Напомним, игра состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.
Матч
Место и дата
21 августа 22:00, Этихад, Текстовая трансляция
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