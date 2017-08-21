Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА3 : 1ЦСКА
Футбол  Леванте0 : 0Вильярреал
Футбол  Ахмат0 : 1Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Сити» – «Эвертон»: Стали известны стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Сити» и «Эвертон» огласили составы на матч 2-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Компани, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Силва, Де Брюйне, Жезус, Агуэро.

Запасные: Браво, Стерлинг, Мангала, Зане, Б.Силва, Туре, Фоден.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Бэйнс, Джагелка, Э. Уильямс, Кин, Шнейдерлен, Гейе, Дэвис, Калверт-Льюин, Руни. 

Запасные: Стекеленбург, Мартина, Сигурдссон, Классен, Бешич, Миральяс, Лукман.

Напомним, игра состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.

Матч

Манчестер Сити - Эвертон

Место и дата

21 августа 22:00, Этихад, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возвращение Руни в Манчестер! Превью к матчу «Манчестер Сити» – «Эвертон»Возвращение Руни в Манчестер! Превью к матчу «Манчестер Сити» – «Эвертон»Заключительный матч 2-го тура пройдет сегодня вечером в английской премьер-лиге. «Эвертон» гостит на «голубой» стороне Манчестера.Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» обыграет «Эвертон»Сегодня состоится матч второго тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Эвертоном». Букмекеры считают хозяев явными фаворитами матча.«Манчестер Сити» – «Эвертон». Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)В заключительном матче второго тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном.Насри прилетел в Турцию для подписания контракта с «Антальяспором»Французский полузащитник Самир Насри переходит из «Манчестер Сити» в «Антальяспор».СМИ: «Манчестер Сити» готов выкупить Месси за 300 миллионов евро«Манчестер Сити» готов выкупить нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси за €300 млн. Об этом информирует газета Mundo Deportivo.
Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Заявления Медведева о создании антидопинговой лаборатории не идут на пользу
Легкая атлетика
CAS утвердил пожизненную дисквалификацию Балахничева, Мельникова и Папы Массаты Диака
Футбол
Александр Бубнов: «Локомотиву» нужен Дзюба, который будет забивать
Хоккей
СКА – ЦСКА. Коскинен сыграет в воротах, Гавриков – во втором звене, Рундблад остался вне заявки
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика