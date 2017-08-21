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«Рубин» намерен продать нападающего Лестьенна

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

«Рубин» намерен продать нападающего Максима Лестьенна и ведет переговоры с турецким «Аланьяспором». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Как отмечает издание, продажа футболиста связана с тем, что в казанском клубе намерены избавиться от высокооплачиваемых легионеров.

Напомним, что в прошлом году казанцы заплатили за трансфер бельгийца по разным данным около 10 миллионов евро, а зарплата игрока в «Рубине» составляет более 3 миллионов евро в год.

Ранее «Рубин» продал в немецкий «Ганновер» форварда Жонатаса за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне РФПЛ Лестьенн принял участие в двух матчах чемпионата России в составе «Рубина» и отметился двумя голами. 

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