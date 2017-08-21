«Ахмат» уступил дома «Арсеналу», Жаба не реализовал пенальти

Тульский «Арсенал» на выезде одолел «Ахмат» в рамках 7-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились полузащитник Сергей Ткачев и новичок команды Лука Джорджевич.

Единственный гол для хозяев забил Заур Садаев.

Отметим, что форвард «Ахмата» Жаба не сумел реализовать пенальти на 70-й минуте.

В следующем туре «Арсенал», который занимает 13-е место в таблице (7 очков), примет на домашней арене «Амкар». Игра состоится 26 августа. Грозненский клуб (9 очков и 8-е место) днем позже встретится на выезде с московским ЦСКА.

РФПЛ

7-й тур