«Ахмат» уступил дома «Арсеналу», Жаба не реализовал пенальти
Тульский «Арсенал» на выезде одолел «Ахмат» в рамках 7-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей отличились полузащитник Сергей Ткачев и новичок команды Лука Джорджевич.
Г⚽⚽⚽⚽⚽!Л @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АхматАрсенал 0:1 30' Сергей Ткачев pic.twitter.com/ysIfICOl6L— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АхматАрсенал 1:2 76' Лука Джорджевич pic.twitter.com/xAxKwq9Yc1— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 августа 2017 г.
Единственный гол для хозяев забил Заур Садаев.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АхматАрсенал 1:1 75' Заур Садаев @zaur_sadaev pic.twitter.com/HzGzhtYckK— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 августа 2017 г.
Отметим, что форвард «Ахмата» Жаба не сумел реализовать пенальти на 70-й минуте.
#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АхматАрсенал 0:1 70' незабитый пенальти Лео (@akhmatgrozny) pic.twitter.com/1E7FRXTZCS— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 августа 2017 г.
В следующем туре «Арсенал», который занимает 13-е место в таблице (7 очков), примет на домашней арене «Амкар». Игра состоится 26 августа. Грозненский клуб (9 очков и 8-е место) днем позже встретится на выезде с московским ЦСКА.
РФПЛ
7-й тур
Матч
Голы
Ткачёв 31 (0:1). Садаев 75 (1:1). Джорджевич 76 (1:2).
Состав
Ахмат: Гудиев, Сампайо (Раванелли, 72), Родолфо (Садаев, 46), Семёнов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов (Бериша, 46), Жаба
Арсенал: Габулов, Альварес, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 74), Чаушич, Боурчану, Максимов (Денисов, 89), Джорджевич (Расич, 78)
Незабитые пенальти
Жаба (Ахмат), 70
Предупреждения:
Швец, 55 - Джорджевич, 77; Альварес, 83
Место и дата
21 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция