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«Ахмат» уступил дома «Арсеналу», Жаба не реализовал пенальти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тульский «Арсенал» на выезде одолел «Ахмат» в рамках 7-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились полузащитник Сергей Ткачев и новичок команды Лука Джорджевич.

Единственный гол для хозяев забил Заур Садаев.

Отметим, что форвард «Ахмата» Жаба не сумел реализовать пенальти на 70-й минуте.

В следующем туре «Арсенал», который занимает 13-е место в таблице (7 очков), примет на домашней арене «Амкар». Игра состоится 26 августа. Грозненский клуб (9 очков и 8-е место) днем позже встретится на выезде с московским ЦСКА.

РФПЛ
7-й тур

Матч

Ахмат - Арсенал - 1:2 (0:1)

Голы

Ткачёв 31 (0:1). Садаев 75 (1:1). Джорджевич 76 (1:2).

Состав

Ахмат: Гудиев, Сампайо (Раванелли, 72), Родолфо (Садаев, 46), Семёнов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов (Бериша, 46), Жаба

Арсенал: Габулов, Альварес, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 74), Чаушич, Боурчану, Максимов (Денисов, 89), Джорджевич (Расич, 78)

Незабитые пенальти

Жаба (Ахмат), 70

Предупреждения:

Швец, 55 - Джорджевич, 77; Альварес, 83

Место и дата

21 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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