СКА обыграл ЦСКА в Кубке открытия

СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2.

В составе петербуржцев шайбы на счету Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство. Московский клуб ответил точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

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Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».