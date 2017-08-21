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СКА обыграл ЦСКА в Кубке открытия

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2.

В составе петербуржцев шайбы на счету Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство. Московский клуб ответил точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

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Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».

Матч

СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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