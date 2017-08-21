Илья Ковальчук: ЦСКА – хорошая команда, но меня мало интересуют соперники
Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).
- Мы выиграли, добавили новый трофей в историю СКА, обыграли хорошую команду - можем поехать домой с высокоподнятой головой.
- ЦСКА был главным ньюсмейкером в межсезонье. Как оцените игру против такого соперника?
- Команда хорошая, я же сказал. Но вообще меня мало интересуют соперники, только наша команда, - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.
Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».
Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция