Павел Дацюк: Думали, может, сразу с Кубком открытия в турне ехать!

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).

- В первом матче много эмоций. Хорошо, что все хорошо закончилось.

- Илья Ковальчук шутил, что вы боитесь ЦСКА.

- Ну это он шутил! Видно было по первой смене, что никто не боится. Играли равные команды. Но первая игра тяжелая.

- Сомневались брать ли кубок?

- Думали, может, сразу в турне с ним ехать? Решали, что делать с ним. На самом деле, нужно убирать эти стереотипы.

- Как себя чувствуете?

- Намного лучше, ребята поддерживают, подбадривают.

- Можно ожидать, что остальные игры будут такие же жаркие?

- Если не сделают воздух в нашем Ледовом, будут настолько же жаркие.

- Жалко, что только один матч с ЦСКА в этом сезоне?

- Да? Я не знал, если честно. Чем больше таких матчей, тем лучше. Не обидно, но хотелось бы больше таких игр, - приводит слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».