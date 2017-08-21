Павел Дацюк: Думали, может, сразу с Кубком открытия в турне ехать!
Нападающий СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).
- В первом матче много эмоций. Хорошо, что все хорошо закончилось.
- Илья Ковальчук шутил, что вы боитесь ЦСКА.
- Ну это он шутил! Видно было по первой смене, что никто не боится. Играли равные команды. Но первая игра тяжелая.
- Сомневались брать ли кубок?
- Думали, может, сразу в турне с ним ехать? Решали, что делать с ним. На самом деле, нужно убирать эти стереотипы.
- Как себя чувствуете?
- Намного лучше, ребята поддерживают, подбадривают.
- Можно ожидать, что остальные игры будут такие же жаркие?
- Если не сделают воздух в нашем Ледовом, будут настолько же жаркие.
- Жалко, что только один матч с ЦСКА в этом сезоне?
- Да? Я не знал, если честно. Чем больше таких матчей, тем лучше. Не обидно, но хотелось бы больше таких игр, - приводит слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.
Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».
Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция