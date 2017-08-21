Олег Знарок: Думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем у ЦСКА?

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).

- Первая игра – сложная, волнение в любом случае присутствовало. Мы совершали ошибки, но хорошо, что выиграли. Спасибо болельщикам, что собрались.

- Капитаны победивших команд долгое время не брали в руки трофей. Вы обсуждали это в команде?

- Вы думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем? Мы же с сильной командой играли. Так что обсуждений не было, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».