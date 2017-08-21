Игорь Никитин: Проиграли СКА в мелочах, опыта таких игр нам не хватило

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4).

- Хорошо с нашей стороны, что постоянно старались вернуться в игру. Проиграли в мелочах, опыта таких игр не хватило. Против таких команд нужна стопроцентная концентрация. Ребята отдали все, что могли.

- Забил Григоренко с передачи Капризова, они не играли в одном звене раньше. Будете пробовать их вместе?

- Мы же не можем каждую игру пробовать из-за того, с кем забивает Григоренко. Не нужно прыгать из одной крайности в другую. Нужно дать ребятам время вписаться.

- Будет ли играть в следующих матчах Константин Окулов?

- Будет. Мы ведь не можем заявлять всех, у нас есть запасные. Правила не позволяют включать в заявку всех, кого мы хотим, - приводит слова Никитина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».