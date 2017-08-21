Михаил Григоренко: Многие называют ЦСКА фаворитом чемпионата, но СКА – очень серьезная команда

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4).

- Все ребята бились, игра интересной получилась. Проиграли из-за мелочей, недочетов. Где-то СКА сыграл поопытнее. Трудно кого-то упрекнуть.

- ЦСКА считают даже большим фаворитом, чем СКА. Как на это смотрят в команде?

- Многие нас называют фаворитом, но СКА - очень серьезная команда тоже, выиграла в прошлом году Кубок Гагарина. У них Дацюк, Ковальчук - очень много сильных мастеров. Мы играли с ними на равных. Проиграли всего в две шайбы.

- Были готовы к жесткой борьбе на старте матча?

- Начало сразу получилось очень агрессивным. Трибуны гнали СКА вперед. Обстановка была классной. Сопернику это сильно помогло. Если бы играли у нас дома - по-другому бы все было.

- Атмосфера круче, чем в НХЛ?

- Одна из самых классных, которые я когда-либо видел. Болельщики очень громкие. Они молодцы.

- После НХЛ удалось привыкнуть к площадке КХЛ?

- Привык, но надо много кататься. Хоккей здесь немножко другой, все еще адаптируюсь, учусь. Все равно какие-то сложные моменты будут, но ничего страшного, мы играем в тот же хоккей.

- У ЦСКА абсолютно новая команда. Хорошо чувствуете взаимосвязи друг с другом?

- На льду еще друг друга узнаем, а в раздевалке все ребята - одно единое. Все парни классные, друг друга поддерживают. Команда молодая, поэтому вообще проблем не было. В раздевалке у нас все здорово, - приводит слова Григоренко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».