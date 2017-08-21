«Спартак» обозначил свою позицию по трансферу Ньянга
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Московский «Спартак» продолжает вести переговоры по трансферу форварда «Милана» М'Байе Ньянга.
Как сообщает журналист Альфредо Педулло, встреча проходит в эти минуты. Отмечается, что российский клуб поставил ультиматум 22-летнему игроку – красно-белые собираются получить ответ в течение ночи.
Ранее сообщалось, что игрок должен дать ответ до вторника. Согласно СМИ, столичный клуб готов выложить за француза 20 млн евро.
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