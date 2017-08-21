СКА – ЦСКА. Арбитра после матча увезли на скорой помощи (видео)

Арбитр КХЛ Сергей Кулаков покинул Ледовый дворец в Петербурге на машине скорой помощи.

Кулаков получил травму во втором периоде матча между СКА и ЦСКА и не смог продолжить игру.

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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».