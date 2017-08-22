Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» проведет все домашние матчи сезона-2017/18 в «Юбилейном»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Домашней ареной «Зенита» в новом сезоне Единой лиги ВТБ и Еврокубка будет дворец спорта «Юбилейный», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

В сезоне-2016/17 домашние игры «Зенит» также проводил в «Юбилейном». Ранее петербуржцы выступали на «Сибур Арене».

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне «Зенит» проведет 8 октября против «Пармы». В прошлом сезоне сине-бело-голубые дошли до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступили «Химкам».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Малкольм Томас: «Химки» ждет хороший сезонЦентровой «Химок» Малкольм Томас выразил уверенность, что его адаптация в команде пройдет без затруднений.Павел Астахов: Швед соответствует своей зарплатеГенеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о подписании нового контракта с защитником Алексеем Шведом.Кайл Курич: «Зенит» подобрался близко к ЕвролигеЗащитник «Зенита» Кайл Курич объяснил, почему перешел в команду из Санкт-Петербурга.Малькольм Томас: Вариант с «Химками» был оптимален для меня, здесь я стану лучшеФорвард «Химок» Малькольм Томас рассказал о своем переходе в подмосковную команду.Стефан Маркович: Мне нравится жизнь в РоссииЗащитник «Химок» Стефан Маркович поделился ощущениями от пребывания в подмосковной команде.
Футбол
«Барселона» после неудачи с трансфером Коутиньо попытается подписать Ди Марию
Футбол
Виктор Гончаренко: Оланаре изначально неправильно вступал в единоборства в матче против «Янг Бойз»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Не исключаю, что кто-то выкупит контракт Месси за 300 миллионов
Футбол
Лука Джорджевич – о победе над «Ахматом»: Каждому клубу трудно играть с таким соперником
все новости