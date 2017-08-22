«Зенит» проведет все домашние матчи сезона-2017/18 в «Юбилейном»
Источник: БК «Зенит»Комментарии
Домашней ареной «Зенита»
в новом сезоне Единой лиги ВТБ и Еврокубка будет дворец спорта «Юбилейный»,
сообщает официальный сайт петербургского клуба.
В сезоне-2016/17 домашние игры «Зенит» также проводил в «Юбилейном».
Ранее петербуржцы выступали на «Сибур Арене».
Напомним, первый официальный матч в новом сезоне «Зенит»
проведет 8 октября против «Пармы». В прошлом сезоне сине-бело-голубые дошли до
полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступили «Химкам».
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