«Зенит» проведет все домашние матчи сезона-2017/18 в «Юбилейном»

Домашней ареной «Зенита» в новом сезоне Единой лиги ВТБ и Еврокубка будет дворец спорта «Юбилейный», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

В сезоне-2016/17 домашние игры «Зенит» также проводил в «Юбилейном». Ранее петербуржцы выступали на «Сибур Арене».

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне «Зенит» проведет 8 октября против «Пармы». В прошлом сезоне сине-бело-голубые дошли до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступили «Химкам».