Роман Любимов: Игра ЦСКА получалась немного сыроватой
Нападающий ЦСКА Роман Любимов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4).
- Хорошая, быстрая игра. Немного жарковато было, но это не повлияло на качество игры. У нас было много хороших моментов. Не получилось забить и сыграть в обороне так, как мы хотели.
- Качеством игры можете быть довольны?
- Все ребята отдавались. Роль сыграли некоторые мелочи.
- Среди мелочей - качество льда?
- СКА на таком же льду играл (улыбается). В некоторых моментах играли попроще, чтобы не было ненужных потерь.
- Было ощущение, что у ЦСКА много мыслей, но нет реализации. Это несыгранность?
- Немного сыроватой игра получалась. Задумки есть, но есть где-то легкое недопонимание. Сезон длинный, будет время все поправить, - приводит слова Любимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.
Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».
Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция