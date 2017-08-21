Роман Любимов: Игра ЦСКА получалась немного сыроватой

Нападающий ЦСКА Роман Любимов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4).

- Хорошая, быстрая игра. Немного жарковато было, но это не повлияло на качество игры. У нас было много хороших моментов. Не получилось забить и сыграть в обороне так, как мы хотели.

- Качеством игры можете быть довольны?

- Все ребята отдавались. Роль сыграли некоторые мелочи.

- Среди мелочей - качество льда?

- СКА на таком же льду играл (улыбается). В некоторых моментах играли попроще, чтобы не было ненужных потерь.

- Было ощущение, что у ЦСКА много мыслей, но нет реализации. Это несыгранность?

- Немного сыроватой игра получалась. Задумки есть, но есть где-то легкое недопонимание. Сезон длинный, будет время все поправить, - приводит слова Любимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».